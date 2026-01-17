В селе Таврово под Белгородом ранен мужчина из-за детонации БПЛА

Он получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения лица и плеча

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 17 января. /ТАСС/. Черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения получил мирный житель в селе Таврово под Белгородом в результате детонации БПЛА, сообщил оперштаб региона.

"В селе Таврово Белгородского округа в результате детонации беспилотника ВСУ ранен мирный житель. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения лица и плеча. Бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении, где также отмечено, что на месте атаки поврежден легковой автомобиль.