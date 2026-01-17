В Тосненском районе Ленобласти из-за пожара в жилом доме повреждены три квартиры

Эвакуированы 40 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Три квартиры повреждены в результате пожара в многоквартирном доме в городе Никольское Тосненского района Ленинградской области, эвакуированы 40 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" в своем Telegram-канале.

"17 января в 16:39 поступило сообщение о пожаре по адресу: Тосненский район, п. г. т. Никольское, ул. Октябрьская. В результате пожара в 16-этажном многоквартирном доме на 7-м этаже в однокомнатной квартире площадью 35 кв. м выгорела обстановка на площади 15 кв. м, на 8-м этаже в однокомнатной квартире выгорел балкон на площади 5 кв. м и на 9-м этаже в однокомнатной квартире выгорел балкон на площади 5 кв. м", - говорится в сообщении.

Личным составом пожарной охраны спасено 10 человек, эвакуировано 40 человек. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, возгорание ликвидировано. На месте проводятся работы по проливке и установлению всех обстоятельств произошедшего.