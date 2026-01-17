Площадь пожара в ТЦ в Ангарске составляет 2 тыс. кв. м

Ликвидация возгорания продолжается

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Торговый центр в Ангарске горит на площади 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Ликвидация возгорания продолжается на площади 2 000 квадратных метров", - сказали в министерстве.

Там отметили, что моторные масла, шины, лакокрасочная продукция создали высокую пожарную нагрузку.

Ранее сообщалось, что в Ангарске по адресу: ул. Чайковского, 1а, загорелся торговый центр. Были спасены пять человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работают порядка 60 пожарных и 14 единиц техники.