На Урале в ДТП погиб человек

Еще шесть, включая двух детей, пострадали

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. ДТП с участием трех машин произошло на участке трассы Ивдель - ХМАО. В результате один человек погиб и еще шесть, в том числе двое детей, были доставлены в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

"В Ивделе сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Трагедия произошла на 37-м км автодороги Ивдель - ХМАО. <...> В результате столкновения водитель автомобиля Toyota Camry, в момент аварии являвшийся пешеходом, от полученных травм скончался на месте. Водители автомобилей Hyundai Tucson и Renault, а также четыре пассажира всех участвующих в ДТП автомашин, двое из которых несовершеннолетние, доставлены в лечебные организации", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, водитель Hyundai въехал в стоявший на обочине Renault, который отбросило на припаркованную рядом Toyota.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа.