На начальника центра МВД в Сыктывкаре, где произошел взрыв, завели дело

Решается вопрос об избрании меры пресечения

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 17 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника центра МВД в Сыктывкаре, где произошел взрыв учебно-имитационной гранаты, он задержан. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Республике Коми.

"В Сыктывкаре задержан второй подозреваемый по уголовному делу о происшествии в одном из административных зданий. В отношении начальника центра возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Он задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п.п."в", "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В СК добавили, что начальник центра МВД нарушил технику безопасности и разрешил заниматься в ремонтируемом помещении актового зала с легко воспламеняющимися и стоительными материалами.