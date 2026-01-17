Защита осужденного экс-чиновника Минсельхоза РФ Донских обжалует приговор

Правобережный районный суд Липецка 26 декабря назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Защита осужденного в конце декабря в Липецке экс-чиновника Минсельхоза РФ Олега Донских намерена обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Об этом ТАСС сообщил адвокат Донских Дим Юнусов.

"Да-да, будем подавать апелляцию. Позиция у нас одна. По сути приговора, обвинили в тех деяниях, по большей части которых сроки давности истекли. Как и само уголовное дело, которое было возбуждено еще по предпринимательскому составу", - сказал Юнусов, пояснив, что имеет в виду старую редакцию УК РФ, где действовало отдельное положение для граждан, нарушивших закон в сфере предпринимательства, наказание по нему было мягче предполагающегося нынешней редакцией соответствующей статьи.

26 декабря Правобережный районный суд Липецка назначил Донских наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Он обвинялся в девяти преступлениях по ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 222 (мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и незаконное хранение огнестрельного оружия) УК РФ. По версии следствия и суда, он вступил в преступный сговор с целью похитить выданные в качестве кредитов средства Россельхозбанка, а также незаконно завладел средствами компании "Росагролизинг", выданными на строительство спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Кроме того, во время проведения обыска у бывшего чиновника обнаружили незаконно хранившийся самодельный револьвер. Донских был задержан в июне 2024 года, его поместили под стражу.

Юнусов считает, что его подзащитный не был стороной соглашений, после заключения которых, по мнению суда, незаконно завладел крупными суммами средств. Лишь один из документов он действительно подписывал, но исполнял его уже другой человек, так как Донских перешел на работу в госструктуру. "Ни одного доказательства, что он получил какую-либо выгоду, что влиял на решения, скажем так. Ну, в основном, оговор, конечно", - добавил защитник.

Апелляция в Липецкий областной суд может быть подана на следующей неделе, время еще есть, поскольку приговор на руки сторона защиты получила только после новогодних праздников. "Я думаю, что да, тянуть не буду. По сути, эти доводы все были изначально изложены, мы от них отступать не собираемся. Вопрос не в доказанности, а в процессуальных моментах", - подчеркнул Юнусов.

Он добавил, что сторона защиты не станет оспаривать два эпизода из числа тех, по которым вынесен приговор, но категорически отрицает остальные. Они были возбуждены в отношении других лиц, а позже виновным оказался Донских. Защиту также смущает, что какие-то дела были возбуждены в Липецке, какие-то - на уровне ЦФО, а какие-то параллельно велись сотрудниками ФСБ. "Если буду приговор сейчас изучать, я еще много найду там интересного, наверное, но в жалобе хочется указать коротко и ясно", - заключил Юнусов, еще раз отметив, что ключевым моментом в апелляции станет истекший срок давности.