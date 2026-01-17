В Ульяновске более 100 частных домов остались без электричества

Пожар произошел на одной из трансформаторных подстанций

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 17 января. /ТАСС/. Пожар произошел на одной из трансформаторных подстанций в Ульяновске, без электроснабжения остались жители 109 частных домов. Об этом написала в своем Telegram-канале администрация города.

"Произошло возгорание на одной из трансформаторных подстанций, в результате чего временно отключено электроснабжение 109 частных домов. Пожар был оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что без света остаются дома в частном секторе по улицам Крупской, Некрасова, Омской, Кооперативной и Карла Маркса, а также переулкам Свияжскому, Первом и Третьему Омским. Было отмечено, что последствия пожара устраняются, также выясняются причины происшествия.