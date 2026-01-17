В двух районах Воронежской области отменили угрозу непосредственного удара БПЛА

На всей территории региона продолжает действовать режим опасности атак беспилотников

ВОРОНЕЖ, 17 января. /ТАСС/. Предупреждение об угрозе непосредственного удара БПЛА отменили для Лискинского и Острогожского районов Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Лискинском и Острогожском районах!" - написал глава региона.

Он добавил, что силами ПВО в двух районах Воронежской области обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет. На всей территории Воронежской области продолжает действовать режим опасности атак БПЛА.