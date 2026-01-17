В Подмосковье при пожаре погиб ребенок

По предварительным данным, причиной возгорания послужил аварийный режим работы электросети

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. В Подмосковье 12-летняя девочка погибла при пожаре. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Московской области.

"Видновская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту (ст.109 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.

По имеющейся информации, около четырех часов утра поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке на ул. Центральная в деревне Орлово. В результате происшествия погибла 12-летняя девочка.

"Со слов отца, он проснулся от дыма, после чего вынес старшего ребенка на улицу, хотел вернуться за дочкой, но уже не смог из-за сильно распространившегося огня", - сообщили в областной прокуратуре.

По предварительным данным, причиной пожара послужил аварийный режим работы электросети. Окончательные выводы будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.

Кроме того, прокуратура даст оценку деятельности органов системы профилактики работы с данной семьей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.