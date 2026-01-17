В Сумах произошел взрыв
18:41
обновлено 18:52
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Взрыв в пятый раз за день произошел в городе Сумы на севере Украины, сообщило издание "Общественное. Новости".
Ранее в городе произошло четыре взрыва. В Сумской области продолжает действовать воздушная тревога. Сирены также работают в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.
Кроме того, издание сообщает о новых взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
Позже издание заявило, что в городе произошел пятый взрыв.
