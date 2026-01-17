В Сумах произошел взрыв

В Сумской области продолжает действовать воздушная тревога

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Взрыв в пятый раз за день произошел в городе Сумы на севере Украины, сообщило издание "Общественное. Новости".

Ранее в городе произошло четыре взрыва. В Сумской области продолжает действовать воздушная тревога. Сирены также работают в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Кроме того, издание сообщает о новых взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Позже издание заявило, что в городе произошел пятый взрыв.

В новость внесены изменения (21:52 мск) - добавлена информация о новом взрыве.