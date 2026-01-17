У берегов Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,4

Очаг залегал на глубине 68 км

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов британской заморской территории Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова в Атлантическом океане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 2 690 км к северо-востоку от чилийского города Пунта-Аренас. Очаг залегал на глубине 68 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.