У берегов Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,4
17 января, 18:54
ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов британской заморской территории Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова в Атлантическом океане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 2 690 км к северо-востоку от чилийского города Пунта-Аренас. Очаг залегал на глубине 68 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.