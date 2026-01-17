В Воронеже повторно объявляли угрозу удара БПЛА

Предупреждение уже действовало в областном центре с 17:19 до 17:39 мск

ВОРОНЕЖ, 17 января. /ТАСС/. Угрозу непосредственного удара БПЛА объявляли для Воронежа второй раз за сутки, в городе сработали системы оповещения. Об этом в Telegram-канале сообщал губернатор Александр Гусев.

"Воронеж - вновь тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - говорилось в сообщении.

Позже предупреждение об угрозе непосредственного удара БПЛА отменили для Воронежа, сообщил в Telegram-канале Александр Гусев.

Предупреждение уже действовало в областном центре с 17:19 до 17:39 мск, также объявлялось для Лискинского и Острогожского районов. На территории всей Воронежской области действует режим опасности атак БПЛА.

В новость внесены изменения (23:47 мск) - добавлена информация об отмене угрозы.