В Ангарске локализовали пожар в торговом центре

Площадь локализации составила 3 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в торговом центре в Ангарске Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.

"Пожар в Ангарске локализован на площади 3 тыс. кв. м", - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Ангарске на ул. Чайковского, 1а загорелся торговый центр. Были спасены пять человек. По предварительной информации, пострадавших нет. Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой - в помещении хранились моторные масла, шины, лакокрасочная продукция.