На Украине женщину оштрафовали за записанное дочерью видео под музыку на русском

Суд во Львовской области обвинил женщину в неисполнении родительских обязанностей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Суд во Львовской области на западе Украины обвинил женщину в неисполнении родительских обязанностей и оштрафовал за то, что ее малолетняя дочь выложила в социальной сети TikTok видео под русскую музыку. Об этом свидетельствуют данные украинского сервиса "Опендатабот".

Согласно решению суда, опубликованному на сайте сервиса, женщину признали виновной в уклонении от своих родительских обязанностей по воспитанию ребенка. По мнению суда, в результате этого ее дочь в середине декабря 2025 года опубликовала видео под русскую музыку с нецензурной лексикой, что "подрывает патриотический дух граждан".

При этом русские песни уже неоднократно возглавляли рейтинг прослушивания среди украинцев. В этой связи языковой омбудсмен Елена Ивановская призывает заблокировать российскую музыку для украинцев на музыкальных платформах, таких как Spotify, Apple Music и YouTube Music.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах вводят запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что неоднократно становилось поводом для конфликтов.