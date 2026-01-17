В Гагрском районе Абхазии восстановили электроснабжение

Электричества не было более 12 часов из-за аварии на линии, сообщили в Министерстве энергетики республики

СУХУМ, 18 января. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали аварию на воздушной линии "Холодная речка", в результате которой Гагра и Гагрский район более 12 часов были без электричества. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Абхазии.

"Авария на ВЛ 110 "Холодная речка" ликвидирована. Электричество в Гагрском районе полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

На время ремонта свет в Гагру и Гагрский район с населением в 39 тыс. человек подавался по аварийной схеме.