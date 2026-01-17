ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияЗемлетрясение на Камчатке

На Камчатке за сутки зафиксировали 10 афтершоков

Один из них ощущался в населенных пунктах
Редакция сайта ТАСС
17 января, 23:33

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 января. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 10 сейсмособытий.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой до 5,8. В населенных пунктах ощущался один из них", - сказали в ведомстве.

В настоящее время в регионе активны шесть вулканов. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них. 

РоссияКамчатский край