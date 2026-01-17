На Камчатке за сутки зафиксировали 10 афтершоков
Редакция сайта ТАСС
17 января, 23:33
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 января. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 10 сейсмособытий.
Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
"За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой до 5,8. В населенных пунктах ощущался один из них", - сказали в ведомстве.
В настоящее время в регионе активны шесть вулканов. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.