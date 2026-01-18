В Приамурье в бассейне утонул ребенок

Инцидент произошел в Белогорске

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 января. /ТАСС/. В бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса в Белогорске Амурской области утонул четырехлетний ребенок, областная прокуратура проводит проверку.

Как отметило ведомство, по предварительной информации, вечером 17 января семья вместе с мальчиком 2021 года рождения находилась в сауне. Через некоторое время ребенка обнаружили в воде без признаков жизни.

"Прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, в том числе в части обеспечения безопасного пребывания посетителей на объекте отдыха", - сообщает ведомство.