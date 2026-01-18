В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
01:47
ВЛАДИКАВКАЗ, 10 января /ТАСС/. Сигнал беспилотной опасности объявили в Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
"На территории Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Меняйло также попросил граждан сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации.