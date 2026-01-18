В Киеве и еще шести регионах Украины отменили воздушную тревогу

Сирены перестали звучать в Винницкой, Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Воздушную тревогу отменили в Киеве и еще шести областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Воздушную тревогу объявили в Кировоградской и Полтавской областях. В красной зоне продолжают находиться Днепропетровская, Сумская, Харьковская, и Черниговская области.