В торговом центре Ангарска ликвидировали пожар

Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по региону

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 18 января. /ТАСС/. Пожар в торговом центре "Автомир" в Ангарске Иркутской области, ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Пожар в г. Ангарске ликвидирован", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пожар был локализован на площади 3 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Ангарске на ул. Чайковского, 1а загорелся торговый центр. Были спасены пять человек. По предварительной информации, пострадавших нет. Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой - в помещении хранились моторные масла, шины, лакокрасочная продукция.