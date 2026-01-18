Обломки БПЛА упали на крышу жилого здания в Беслане

Эвакуировали 70 человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 января. /ТАСС/. В Северной Осетии обломки беспилотника рухнули на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане, из здания экстренно эвакуировали 70 человек.

Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

"В Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома", - написал он в своем Telegram-канале.

Меняйло отметил, что были экстренно эвакуированы 70 человек. Один из эвакуированных обратился за медпомощью. Повреждения получили крыша и окна здания. Обошлось без возгорания. На месте работают экстренные службы.

Глава региона добавил, что оперштаб работает в круглосуточном режиме, попросил граждан не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.