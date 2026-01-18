ТАСС: живший нелегально в Гоа россиянин признался в убийстве третьей женщины

Подозреваемый сообщил, что жертвой стала гражданка Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 января. /ТАСС/. Россиянин Алексей Леонов 1996 года рождения, нелегально проживавший в штате Гоа, признался в убийстве третьей женщины, гражданки Индии, его показания проверяет полиция. Об этом сообщил ТАСС источник в индийских правоохранительных органах.

"Обвиняемый Леонов сознался в убийстве еще одной женщины, местной жительницы, однако его слова все еще проверяются", - сказал собеседник агентства. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Установлено, что Леонов нелегально проживал в Гоа без действующей визы.

Ранее сообщалось, что россиянин был задержан по подозрению в убийстве двух соотечественниц. Его поместили в центральную тюрьму в Гоа. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство". Согласно индийскому законодательству, по ней предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы либо смертной казни через повешение. Кроме того, между Россией и Индией действует договор об экстрадиции, по которому может быть предоставлена возможность отбывать наказание на территории РФ.