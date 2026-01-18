В Хакасии из-за аномальных морозов лопнул рельс

Задержаны грузовые поезда

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Рельс лопнул на перегоне Нанхчул - Бискамжа из-за аномальных морозов в Хакасии, где ожидается похолодание до минус 45 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы региона Дмитрий Бученик.

"На перегоне Нанхчул - Бискамжа в Аскизском районе от мороза лопнула рельса. Движение железнодорожного транспорта остановлено. <…> На задержке шесть товарняков", - написал он.

Бученик добавил, что ведется работа по восстановлению полотна.

По данным ГУ МЧС, в регионе 18 января температура воздуха опустится до 45 градусов, местами прогнозируется морозный туман, на дорогах гололедица.