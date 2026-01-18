В Беслане при падении обломков БПЛА на крышу дома пострадали три человека

Среди них двое детей

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 января. /ТАСС/. В Беслане три человека, в том числе двое детей, пострадали в результате падения обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшим оказали медицинскую помощь. Оценивается нанесенный дому ущерб.

После оценки ущерба приступят к восстановительным работам. Губернатор подчеркнул, что всем пострадавшим жильцам окажут помощь.