В Белоруссии при пожаре в частном доме погибли четыре человека

Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. В Могилевской области четыре человека стали жертвами пожара, который произошел в частном доме в деревне. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"17 января в 23:42 местные жители сообщили спасателям о пожаре в частном жилом доме в деревне Большое Хоново. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение, создалось плотное задымление. В одной из комнат работники МЧС обнаружили четырех погибших", - говорится в тексте.

Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются. Спасатели также напомнили, что в период сильных морозов возрастает риск пожаров в жилом секторе. Чаще всего, отметили в пресс-службе МЧС республики, возгорания происходят в жилищном фонде из-за неосторожного обращения с огнем и несоблюдения правил пожарной безопасности.