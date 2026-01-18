В Запорожской области из-за удара ВСУ без света остаются 213 тыс. абонентов

Без электроснабжения оказались 386 населенных пунктов

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. В Запорожской области 213 тыс. абонентов и 386 населенных пунктов на данный момент остаются без электроснабжения из-за атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"На данный момент в Запорожской области остаются без электроснабжения 213 000 абонентов и 386 населенных пунктов", - написал он.

По его словам, электроснабжение городского округа Мелитополь практически восстановлено, без света на данный момент остаются районы Юровка, Авиагородок и Новый Мелитополь, работы продолжаются. "Также электроснабжение восстановлено в Акимовском, Веселовском и частично Бердянском муниципальных округах", - добавил Балицкий.

Губернатор вечером 17 января сообщал, что из-за атаки ВСУ значительная часть Запорожской области оказалась без электроснабжения. Соцобъекты были оперативно подключены к резервным источникам питания.