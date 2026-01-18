В Туапсинском районе при атаке ВСУ по гражданским объектам пострадал человек

Его доставили в больницу

КРАСНОДАР, 18 января. /ТАСС/. При попытке ВСУ атаковать гражданские объекты в Туапсинском районе Краснодарского края пострадал один человек, повреждения получило административное здание за пределами порта. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Уточняется, что пострадавшего доставили в больницу, ему оказывают помощь. Также в районе недействующего причала за пределами территории порта Туапсе повреждено административное здание. В нем выбиты окна.

По данным оперштаба, в Брюховецком районе обломки беспилотника повредили линию электропередачи, пострадавших в результате атаки нет.