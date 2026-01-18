В Австрии восемь лыжников погибли из-за схода лавин

В горных районах страны произошли три схода снежных масс

ВЕНА, 18 января. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли в результате схода трех лавин в горных районах Австрии. Об этом 17 января сообщило агентство APA со ссылкой на полицию и чрезвычайные службы.

По их данным, первый инцидент произошел в районе коммуны Пустервальд в федеральной земле Штирия, его жертвами стали трое туристов-лыжников из Чехии.

Еще два происшествия произошли на территории федеральной земли Зальцбург. В коммуне Бад-Хофгастайн погибла женщина, еще четыре человека стали жертвами лавины, сошедшей в коммуне Гросарль.

Для вызволения выживших, затронутых сходами лавин, были проведены спасательные операции с задействованием воздушной техники.