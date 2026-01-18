В центре Москвы загорелся жилой дом старой постройки

Жильцов подъезда эвакуировали

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пожар возник под кровлей жилого пятиэтажного дома в центре Москвы, сообщили ТАСС в столичном ГУ МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Татарская улица, д. 5, стр. 1. Происходит скрытое горение межэтажных перекрытий между пятым этажом и чердаком жилого дома", - сказали в ведомстве.

Жильцы подъезда, в котором произошел пожар, эвакуированы.

Дом был построен в 1926 году, в нем деревянные перекрытия.