В центре Москвы загорелся жилой дом старой постройки
Редакция сайта ТАСС
07:55
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пожар возник под кровлей жилого пятиэтажного дома в центре Москвы, сообщили ТАСС в столичном ГУ МЧС РФ.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Татарская улица, д. 5, стр. 1. Происходит скрытое горение межэтажных перекрытий между пятым этажом и чердаком жилого дома", - сказали в ведомстве.
Жильцы подъезда, в котором произошел пожар, эвакуированы.
Дом был построен в 1926 году, в нем деревянные перекрытия.