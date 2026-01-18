Обвиняемого в покушении на убийство экс-сожительницы жителя Урала арестовали

Николаю Ермакову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по 11 марта включительно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу мужчину, который обвиняется в покушении на убийство бывшей сожительницы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Николаю Ермакову. <…> Суд избрал Ермакову меру пресечения в виде заключения под стражу по 11 марта 2026 года включительно", - говорится в сообщении. Фигуранту инкриминируется ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

12 января неизвестный плеснул женщине в лицо кислотой на территории жилого комплекса в Екатеринбурге, пострадавшая была госпитализирована с ожогами. Женщина считает, что нападение было организовано Ермаковым.