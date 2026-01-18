Белгородскую область за сутки атаковали более 140 украинских БПЛА

По Грайворонскому округу выпущено 11 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки 20 беспилотников

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 18 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области с помощью более 140 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Белгородском округе по поселкам Дубовое, Малиновка, Разумное, Северный, селам Беломестное, Ерик, Новая Деревня, Пуляевка, Репное, Солнцевка, Старая Нелидовка, Стрелецкое, Таврово, Топлинка, Щетиновка и Ясные Зори совершены атаки 35 беспилотников, 29 из которых сбиты и подавлены, также над округом сбиты две воздушные цели. В селе Таврово в результате детонации беспилотника ранен мужчина, пострадавший после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение, на месте атаки поврежден автомобиль. В селе Ясные Зори поврежден объект инфраструктуры, в селе Таврово - четыре частных дома. Вследствие падения обломков сбитых БПЛА в селе Драгунское и поселке Разумное повреждены по одному частному дому", - говорится в сообщении.

По Грайворонскому округу выпущено 11 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки 20 беспилотников, пять из которых сбиты - повреждены МКД, частные дома, надворная постройка и автомобили. По Краснояружскому округу выпущено 46 боеприпасов в ходе пяти обстрелов и совершены атаки 17 БПЛА, 10 из которых подавлены и сбиты - повреждены частные дома, линия электропередачи и автомобили. Шебекинский округ атакован двумя FPV-дронами, выпущен один боеприпас, также сбиты и подавлены девять беспилотников - повреждены грузовой автомобиль, надворная постройка и линия электропередачи. Вчера в городскую больницу №2 Белгорода самостоятельно обратился мужчина, пострадавший от детонации дрона в районе села Зиборовка 16 января, у него диагностировали баротравму, лечение продолжает в стационаре.

Над Алексеевским, Борисовским, Ивнянским, Корочанским, Красненским, Новооскольским, Прохоровским, Ракитянским, Старооскольским, Чернянским, Яковлевским округами сбиты 49 беспилотников, также Валуйский подвергся обстрелу с применением шести боеприпасов, система ПВО сбила один БПЛА - последствий нет. Губкин атакован беспилотником, над округом сбиты еще 17 БПЛА - повреждены два частных дома. В Волоконовском округе в результате атаки FPV-дрона повреждено частное домовладение, также над округом сбиты пять БПЛА самолетного типа.

В Красногвардейском округе сбиты три БПЛА самолетного типа, в результате падения обломков повреждена линия электропередачи. Над Белгородом сбиты четыре беспилотника самолетного типа - повреждены две квартиры в двух МКД и пять автомобилей.