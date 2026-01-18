В Казахстане на предприятии крупного месторождения нефти Тенгиз произошел пожар

Произошло возгорание трансформатора турбины GT-9.3 на ГТЭС-4

АСТАНА, 18 января. /ТАСС/. Возгорания трансформаторов произошли на газотурбинной электростанции (ГТЭС) на объекте международной компании "Тенгизшевройл", которая ведет добычу нефти на месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана. Пожары уже ликвидированы. Об этом сообщили в пресс-службе "Казмунайгаза" (один из акционеров "Тенгизшевройла").

"18 января в 09:53 (07:53 мск) произошло возгорание трансформатора турбины GT-9.3 на ГТЭС-4. Персонал был эвакуирован в безопасное место. Аварийная служба "Тенгизшевройла" устранила возгорание. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в 11:20 (09:20 мск) также "произошло возгорание трансформатора на GT-9.5 ГТЭС-4". Пожар потушили, пострадавших нет. "Незамедлительно об инциденте был оповещен [региональный] департамент чрезвычайных ситуаций. Причины возгорания выясняются. В настоящее время ситуация под контролем", - говорится в сообщении.

"Тенгизшевройл" ведет добычу нефти и газа в Атырауской области Казахстана и разрабатывает крупное нефтяное месторождение Тенгиз вблизи Каспийского моря. В состав акционеров компании входят казахстанская "Казмунайгаз" (20%), американские Chevron (50%) и ExxonMobil (25%), а также российский "Лукойл" (5%).