В Псковской области автомобиль столкнулся с грузовым поездом

Погибли три человека

ПСКОВ, 18 января. /ТАСС/. В результате столкновения легкового автомобиля с железнодорожным составом на переезде три человека погибли, один госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В сообщении говорится, что на железнодорожном переезде на перегоне Самолуково - разъезд Насва ОЖД, несмотря на запрещающие показания, водитель автомобиля выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, из-за столкновения три пассажира автомобиля погибли, водителя доставили в больницу. Локомотивная бригада не обращалась за медицинской помощью. ДТП не повлияло на движение пассажирских поездов.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.