На Запорожье в момент ремонта на электросетях зафиксировали дроны-разведчики ВСУ

Важно обеспечить максимальную безопасность аварийным бригадам энергетиков, подчеркнул губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Движение украинских дронов-разведчиков зафиксировано в момент восстановительных работ на сетях электроснабжения в Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"В момент восстановительных работ зафиксировано движение дронов-разведчиков противника. Важно обеспечить максимальную безопасность аварийным бригадам энергетиков", - написал он.

По информации главы региона, на данный момент в Запорожской области без электроснабжения остаются свыше 205 тыс. абонентов в 365 населенных пунктах. Он также отметил, что проблема с частыми отключениями сохраняется, это отражается на теплосетях.