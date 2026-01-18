В Псковской области в ДТП с грузовым поездом погибли четыре человека

Водитель легкового автомобиля выехал на переезд на красный сигнал светофора

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 18 января. /ТАСС/. В Псковской области четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с железнодорожным составом на переезде. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Ранее пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщала о трех погибших и одном пострадавшем, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

"На железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля Renault Logan с грузовым составом сообщения Псков - Великие Луки. Водитель легкового автомобиля выехал на переезд на красный сигнал светофора. В результате ДТП погибли четыре человека: сам водитель автомобиля и три его пассажирки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, на движение пассажирских поездов ДТП не повлияло. Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.