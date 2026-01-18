В Индонезии на горе Булусараунг нашли обломки потерпевшего крушение самолета

Обнаружено тело одного из пассажиров

ТОКИО, 18 января. /ТАСС/. Индонезийские спасатели нашли обломки потерпевшего крушение самолета ATR 42-500 авиакомпании Indonesia Air Transport на вершине горы Булусараунг в провинции Южный Сулавеси. На борту находились 11 человек, из них 8 - члены экипажа, сообщило агентство Antara.

"В настоящее время [наша] операция сосредоточена на поиске жертв", - приводит агентство слова представителя поисково-спасательной службы азиатской республики Эди Пракосо. Спасатели установили радиус поиска в 1 км вокруг обломков фюзеляжа, разделив его на четыре отдельные зоны. В поисково-спасательных работах задействованы 376 человек.

Как сообщает портал Detik, удалось обнаружить тело одного из пассажиров.

По информации Antara, крушение произошло 17 января. Самолет выполнял рейс из города Джокьякарты в столицу Южного Сулавеси Макассар.