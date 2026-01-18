СК: 20 сотрудников БФУ участвовали в коррупционной схеме на 35 млн рублей

По версии следствия, сотрудники вуза через заместителя ректора Елену Мялкину передавали деньги Александру Федорову, который их присваивал и тратил на личные нужды

КАЛИНИНГРАД, 18 января. /ТАСС/. В преступную схему присвоения и растраты крупных сумм денежных средств руководством Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта оказались вовлечены 20 сотрудников вуза. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель следственного управления СК РФ по Калининградской области Дмитрий Канонеров.

Ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину задержали 8 июля 2024 года, 10 июля суд Калининграда арестовал их по подозрению в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Федоров с тех пор находится под арестом, Мялкину в сентябре 2024 года решением суда перевели под домашний арест.

"Расследование и оперативное сопровождение этого уголовного дела заняло большое количество усилий и времени. Проделана кропотливая оперативная работа, подробности которой я раскрыть не вправе. По линии следствия могу сказать, что с декабря 2019 по июль 2024 года Федоров и Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Премии присваивались фигурантами и расходовались на личные нужды. В преступную схему было вовлечено 20 сотрудников университета, находившихся в служебной зависимости от подсудимых", - сказал Канонеров в беседе с ТАСС.

По версии следствия, сотрудники вуза через Мялкину передавали деньги Федорову, который их присваивал и тратил на личные нужды. О завершении расследования уголовного дела СК сообщил 2 июля 2025 года, фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере). В основу доказательной базы легли показания свидетелей, протоколы очных ставок, заключения бухгалтерских судебных экспертиз, материалы оперативно-разыскных мероприятий. Следствием установлено, что сумма ущерба составила 35,1 млн рублей.

Федоров был назначен ректором Балтийского федерального университета распоряжением председателя правительства РФ от 16 июля 2020 года сроком на 5 лет. В том же году он вошел в Совет при президенте РФ по науке и образованию. На его счету более 130 научных трудов. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта является одним из 10 федеральных университетов, действующих в России.

Полный текст интервью будет опубликован 19 января в 10:00 мск.