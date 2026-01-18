Протаранившего машину ДПС в Балашихе водителя Porsche арестовали

Он частично признал вину

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Водителя Porsche, который протаранил в подмосковной Балашихе служебный автомобиль полиции и был задержан со стрельбой, арестован на два месяца. Об этом сообщает областная прокуратура.

"С учетом позиции представителя городской прокуратуры суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 марта. Мужчина вину признал частично, однако от дачи показаний отказался, сославшись на ст. 51 Конституции РФ", - сказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества в крупном размере). Ход расследования взяла под контроль Балашихинская городская прокуратура.

16 января наряд ДПС, увидев автомобиль с нечитаемыми номерами, двигающийся по улице Терешковой в Балашихе, подал сигнал для его остановки. Водитель, проигнорировав требования полицейского, попытался скрыться и врезался в служебную машину ГИБДД, а также наехал на инспектора ДПС. Полицейские применили табельное оружие. Впоследствии водитель был задержан.