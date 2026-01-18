В центре Москвы локализовали пожар в жилом доме старой постройки

Жильцы подъезда, где произошло возгорание, эвакуированы

Редакция сайта ТАСС

© АГН "Москва"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пожар, произошедший в жилом доме в центре Москвы, локализован. Об этом ТАСС сообщили в городском главке МЧС РФ.

"Принятыми мерами пожар локализован", - сказали в МЧС.

Пожар возник на Татарской улице. В жилом пятиэтажном доме 1926 года постройки загорелись межэтажные деревянные перекрытия между 5-м этажом и чердаком. Жильцы подъезда, где произошло возгорание, эвакуированы. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.