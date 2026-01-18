В Хакасии горит приют для животных на площади 350 кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Приют для животных "Каштанкин дом" горит в Республике Хакасия на площади 350 кв. м. Об этом сообщил замглавы региона Дмитрий Бученик.

"Горит приют для животных "Каштанкин дом". Огнем охвачены жилой дом и надворные постройки на площади 350 кв. метров", - написал он в своем Telegram-канале.

На месте работают 25 пожарных и 7 единиц техники. Подробности уточняются.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, пожар возник в поселке Сахарный Усть‑Абаканского района. Люди не пострадали. Из горящего дома удалось спасти 150 кошек и 15 собак. Со слов хозяев приюта, в очаговой зоне могут оставаться еще около 50 кошек.