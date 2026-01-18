При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб человек

Еще один получил ранения

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС, архив

БЕЛГОРОД, 18 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два муниципальных округа Белгородской области, погибла женщина, мужчина пострадал. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Уточняется, что в селе Нечаевка при детонации FPV-дрона погибла женщина. В селе Головчино в Грайворонском округе на парковке предприятия дрон атаковал автомобиль. В результате мужчина получил термические ожоги правой кисти и осколочное ранение бедра.

В оперштабе добавили, что бригада скорой оказала мужчине необходимую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар он отказался. У автомобиля повреждена крыша, от детонации посечен фасад здания.