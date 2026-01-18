В Херсонской области при атаке дрона ВСУ на АЗС пострадал кассир

Автомобильная заправочная станция временно не работает, территория оцеплена

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 18 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по автозаправочной станции в селе Петропавловка Херсонской области. В результате атаки пострадал кассир, сообщил в своем Telegram-канале глава Каховского округа Павел Филипчук.

"Прилет. Село Петропавловка. Дрон попал в заправку. Погибших нет, ранен кассир, осколочные ранения", - написал он.

По информации главы округа, АЗС временно не работает, территория оцеплена.