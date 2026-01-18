В центре Москвы потушили пожар в жилом доме

Никто не пострадал

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в центре Москвы, сообщили в столичном ГУ МЧС РФ.

"Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - сказали в МЧС.

Пожар возник на Татарской улице. В жилом пятиэтажном доме 1926 года постройки загорелись межэтажные деревянные перекрытия между 5-м этажом и чердаком. Жильцы подъезда, где произошло возгорание, были эвакуированы. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.