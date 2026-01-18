В Чехове после утечки на трассе остаются без отопления свыше 30 домов

Глава города Михаил Собакин заверил, что работы продолжат до полного устранения всех нарушений и все жители "обязательно получат тепло и горячую воду"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Свыше 30 многоквартирных жилых домов пока остаются без отопления в Чехове после утечки на теплотрассе. Об этом сообщил глава города Михаил Собакин.

"На данный момент без подачи ресурса продолжает оставаться 31 многоквартирный дом, несколько часов назад тепло стало поступать в больницу и социальные объекты, параллельно бригады техников продолжают обход домов для их развоздушивания", - сказал Собакин. Он заверил, что работы продолжат до полного устранения всех нарушений и все жители "обязательно получат тепло и горячую воду".

В своем официальном Telegram-канале глава города также сообщил, что только что закончились работы на трассе от ЦТП-8. "Сейчас начинаем заполнение системы, совсем скоро жители домов на улице Береговой и Дружбы, д.1 почувствуют тепло в своих квартирах", - заметил он. Данная ЦТП, по словам Собакина, вошла в число 11 тепловых пунктов, которые будут капитально отремонтированы в ходе второго этапа масштабной модернизации. "Сюда уже завезено новое оборудование, которое заменит устаревшее", - подчеркнул глава города. Он также проинформировал, что силами бригад техников, прибывших из соседних округов, продолжается ликвидация двух утечек на теплосетях от ЦТП-6. "На объектах работает более 15 рабочих и шесть единиц техники", - заверил Собакин.

Об инциденте на теплосетях глава города сообщил минувшей ночью.