В Москве лед упал с крыши на коляску с младенцем

Ребенок не пострадал

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Никеричев/ АГН "Москва", архив

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку после падения льда на коляску с младенцем на юго-востоке Москвы, сообщает надзорное ведомство.

Проверка была начата по факту появления в соцсетях видео очевидцев. По информации автора ролика, ребенок не пострадал. ЧП произошло около ЖК во 2-м Грайвороновском проезде.

"Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Управлением многоквартирными домами в ЖК занимается частная управляющая компания", - сказали в прокуратуре.