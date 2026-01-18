В Хакасии ликвидировали пожар в приюте для животных

Площадь возгорания составила 350 кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пожар в приюте для животных "Каштанкин дом" в поселке Сахарный в Республике Хакасия ликвидирован на площади 350 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по региону.

"На площади 350 кв. м в 18:54 по красноярскому времени (14:54 мск) пожар ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

Огнем были охвачены жилой дом и надворные постройки. Из горящего дома удалось спасти 150 кошек и 15 собак. Как сообщил в своем Telegram-канале замглавы Республики Хакасия Дмитрий Бученик, есть погибшие животные. "Большое спасибо сотрудникам, пожарным, волонтерам и неравнодушным жителям, их стараниями удалось избежать большего ущерба. Сейчас много нужно будет сделать для спасенных", - написал он.