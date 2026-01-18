В 25 населенных пунктах Херсонской области отключили электричество

Причиной стал технический сбой на подстанции в Запорожской области

ГЕНИЧЕСК, 18 января. /ТАСС/. Электроснабжение отключено в 25 населенных пунктах Херсонской области из-за технического сбоя на подстанции в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

"В результате технического сбоя на подстанции в Запорожской области отключено электроснабжение в 23 населенных пунктах Великолепетихского и Горностаевского округов. Также в Геническом МО произошло аварийное отключение электричества в селах Геническая Горка и Счастливцево", - написал он.