Турция задержала семь человек по делу о кокаине на судне в Атлантическом океане

Среди них четыре турка, серб, венгр и семеро индийцев

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 18 января. /ТАСС/. Турецкая полиция задержала семь человек по подозрению в причастности к перевозке 10 тонн кокаина на судне в Атлантическом океане, которое ранее перехватила полиция Испании. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"В ходе операции, проведенной испанскими силами безопасности, на судне, находившемся в международных водах, были задержаны 13 членов экипажа, в том числе четыре турка, серб, венгр и семеро индийцев, а также изъято 10 тонн кокаина. В рамках мер по задержанию лиц, подозреваемых в причастности к вышеупомянутой операции, были одновременно проведены операции в Стамбуле, Мерсине, Текирдаге, Коджаэли, Сакарье и Хатае, и задержаны семь подозреваемых", - написал министр в Х.

12 января Национальная полиция Испании сообщила, что изъяла крупнейшую в истории ведомства партию кокаина в открытом море. Стражи порядка перехватили судно в водах Атлантического океана, на котором было обнаружено почти 10 тонн кокаина, спрятанного в грузе с солью. Полиция задержала 13 человек, а также изъяла огнестрельное оружие. В операции также принимали участие США, Великобритания и Бразилия. Судно шло из Бразилии в Европу.