Xinhua: в Китае при взрыве на сталелитейном заводе погибли два человека

Еще пятеро пропали без вести

Редакция сайта ТАСС

© China Photos/ Getty Images

ШАНХАЙ, 18 января. /ТАСС/. В городе Баотоу (автономный район Внутренняя Монголия) в результате мощного взрыва на заводе по производству листового металла погибли два человека, пять числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его данным, еще 66 человек госпитализированы с различными травмами, 3 из них находятся в тяжелом состоянии.

Завод, на котором произошел инцидент, принадлежит Баотоуской сталелитейной компании - одному из крупнейших в мире производителей стали. Причина промышленной аварии расследуется.