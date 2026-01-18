На трассе М-5 "Урал" перекрывали движение из-за съехавшего в кювет грузовика
14:05
обновлено 15:21
ЧЕЛЯБИНСК, 18 января. /ТАСС/. Движение транспорта перекрывали в обоих направлениях на 1561-м км автодороги М-5 "Урал" в Челябинской области, где грузовик съехал в кювет. Об этом сообщали в региональной Госавтоинспекции.
"На 1561-м км автодороги М-5 "Урал" произошел съезд в кювет транспортного средства. <…> Движение временно перекрыто в обоих направления", - говорилось в сообщении.
Позже движение восстановили в полном объеме.
